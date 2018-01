Il casello di Verona Est chiude per una notte a causa di un intervento

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, più precisamente tra le ore 21 e le ore 6, l'entrata per il traffico in direzione di Milano del casello di Verona Est situato lungo l'autostrada A4, verrà chiusa per consentire i lavori d pavimentazione.

I conducenti interessati dovranno pertanto percorrere un diverso itinerario. In caso di maltempo inoltre, i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.