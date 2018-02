Saval, operai al lavoro alla casa colonica. Benini: "Anche la ceolara attende"

Era stato il consigliere comune Federico Benini del PD a sollevare il problema della casa colonica presente nel quartiere Saval, un edificio fortemente degradato e apparentemente dimenticato dal Comune di Verona che ne è il proprietario. Alla segnalazione di Benini, seguì la risposta da parte dell'assessore al patrimonio Edi Maria Neri e una commissione consiliare sul tema. Insomma, parole. A cui però ora sono seguiti i fatti come ammesso dallo stesso consigliere Benini.

L'amministrazione comunale si è finalmente attivata per mettere in sicurezza la casa colonica del Saval - scrive il consigliere PD - Una squadra di operai si è recata sul posto per murare gli accessi dai quali abitualmente entrano sbandati e tossicodipendenti. Con il recente crollo di una parte del tetto, le condizioni di sicurezza all'interno della casa erano diventate talmente precarie da rendere indifferibile l'intervento. Confido che l'operazione venga completata nel più breve tempo possibile per poi passare alla bonifica dell'area verde di 1.500 mq attorno alla casa, infestata da topi e da ogni genere di sporcizia. Il sindaco, in qualità di responsabile della salute dei cittadini, non può sottrarsi ulteriormente alle sue responsabilità.