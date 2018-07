Lavori e cantieri in arrivo in città: ecco come cambia la viabilità di Verona

In fase di realizzo i lavori di asfaltatura in via Ca’ Brusà, incrocio strada La Rizza, e in via Pancaldo al Saval. Proseguono così i cantieri stradali, programmati nei mesi estivi, per la sistemazione delle strade cittadine e dei quartieri.

L’intervento in via Ca’ Brusà, finanziato con un importo complessivo di circa 30 mila euro, riguarda il rifacimento dei tratti stradali più ammalorati, con una prima fase di raschiamento della superficie e, a seguire, la nuova asfaltatura. I lavori saranno completati oggi.

Per quanto riguarda l’intervento al Saval, in fase di realizzazione sul tratto stradale su via Pancaldo fino a dopo ponte Unità d’Italia, saranno risistemati complessivamente circa 400 metri di manto stradale particolarmente lesionati. I lavori, che hanno un costo di realizzo pari a 35 mila euro, finanziato al 50% da Comune e Agsm, termineranno entro giovedì 12 luglio.

Presenti sui cantieri il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alle Strade Marco Padovani.

“Lavori di riqualificazione importanti sulla grande viabilità – sottolinea il sindaco Sboarina –, che rientrano fra gli interventi stradali programmati dall’Amministrazione e finanziati con un complessivo stanziamento di 3 milioni di euro, dei quali 1 milione e mezzo investiti per i cantieri che partiranno durante i mesi estivi. Un investimento che punta ad effettuare il maggior numero di interventi possibili su strade e marciapiedi cittadini, con una particolare attenzione ai quartieri”.

“Si tratta di interventi attesi dalla cittadinanza, che vanno a risistemare tratti di strade cittadine particolarmente lesionati dal transito dei mezzi pesanti e dalle piogge e dal gelo dello scorso inverno – spiega l’assessore Padovani –. Già programmati per le prossime settimane lavori su via IV Novembre e Corso Porta Nuova. Si tratta di arterie importanti della città sulle quali, con la chiusura delle scuole, il minor flusso di traffico e il caldo estivo, è ora possibile intervenire”.

Dal 18 al 20 luglio invece sarà eseguita la manutenzione della siepe spartitraffico di corso Milano. Per consentire i lavori, dalle 8 alle 13, la carreggiata verrà ridotta, con la chiusura delle corsie, una per senso di marcia, più vicine allo spartitraffico.

ACQUE VERONESI - Nella giornata di giovedì 19 luglio, dalle ore 9 alle 17, sarà vietato il traffico alle autovetture nel tratto di lungadige San Giorgio prospicente l’omonima chiesa. Nello specifico, verrà instituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Breccia san Giorgio e l’intersezione con via Mameli per i veicoli provenienti da Ponte Pietra, con deviazione degli stessi da Breccia San Giorgio in via Ippolito Nievo. Contestualmente sarà istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti da via Mameli e diretti in Ponte Pietra. I provvedimenti si rendono necessari per consentire ai tecnici di Acque Veronesi i lavori di chiusura definitiva del cantiere che nei mesi scorsi aveva interessato Porta San Giorgio.