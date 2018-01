Borgo Santa Croce, circoscrizione e poste chiuse per la bonifica del tetto

Fino al 13 gennaio resterà chiuso per lavori l'edificio di via Zagata, in Borgo Santa Croce a Verona, che ospita gli uffici della sesta circoscrizione e l'ufficio postale. I lavori riguardano la copertura dello stabile che sarà bonificata dall'amianto. I lavori continueranno anche dopo il 13 gennaio, ma la circoscrizione riaprirà comunque al pubblico da lunedì 15 solo che l'ingresso sarà sul retro.

Per eventuali urgenze, i cittadini si possono rivolgere agli uffici della settima circoscrizione in piazza del Popolo, 15, a San Michele Extra. Mentre gli uffici postali aperti più vicini a Borgo Santa Croce sono in via Pisano e in via Salgari.