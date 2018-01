Riparazioni e manutenzione, Acque Veronesi al lavoro su fogne e rete idrica

Continuano anche oggi, 17 gennaio, i lavori di riparazione urgente di un allacciamento della rete fognaria in via Tombetta a Verona, eseguiti da Acque Veronesi. L'intervento comporta il divieto di transito e di sosta dei veicoli nella corsia esterna del lato marciapiede, in direzione San Giovanni Lupatoto. Terminati questi lavori, da domani Acque Veronesi si occuperà del ripristino del cedimento della rete fognaria avvenuto nei giorni scorsi in corso Santa Anastasia. I lavori continueranno per 3 giorni e comporteranno il divieto di transito alle auto nel tratto compreso tra piazza Erbe e l'incrocio con via Rosa.

Oltre al sistema fognario, la società consortile è impegnata nella sostituzione dei filtri a carbone attivo del sistema di potabilizzazione. La manutenzione potrebbe creare un disagio nella rete idrica di San Giovanni Lupatoto. In particolare è possibile che alcuni cittadini possano avvertire un odoro e un sapore particolarmente intensi nell'acqua del rubinetto. Questro è dovuto al cloro, usato da Acque Veronesi, per garantire la massima potabilità dell'acqua. I tecnici stanno monitorando la situazione, comunque l'acqua erogata è perfettamente potabile.