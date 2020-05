L'intero Comune di Caldiero resta senz'acqua

Mancherà l’acqua in tutto il Comune di Caldiero nella notte tra sabato e domenica. Previsto un intervento di Acque Veronesi. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, tra le ore 21 e le 6 del mattino, infatti, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il territorio comunale di Caldiero. Acque Veronesi fa sapere in una nota che provvederà ad un intervento di manutenzione alla centrale idrica del paese. È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, operativo 24 ore su 24.

