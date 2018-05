Notte di lavori in A4 nel territorio di Peschiera: chiude anche il casello

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio, dalle 21 alle 6 del mattino, in direzione Milano, non sarà possibile entrare al casello autostradale di Peschiera del Garda, a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione.

Contemporaneamente, ancora in direzione di Milano, sarà attivo un cantiere dello stesso tipo lungo la A4 tra Sommacampagna e Peschiera.