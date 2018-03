Scattano lavori per 50 mila euro in quartiere Stadio e Quadrante Europa

Doppio sopralluogo, martedì mattina, per l’assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani, che si è recato prima al quartiere Stadio, dove è in corso l’intervento di riqualificazione delle aiuole, e poi al Quadrante Europa, per l’asfaltatura di via Sommacampagna. I due interventi, per un totale di 50 mila euro, sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno nelle prossime settimane, in base alle condizioni meteorologiche.

Nel quartiere Stadio, in piazzale Olimpia, verrà effettuata la rimozione dei cordoli delle aiuole, invece nella vicina via Sansovino verrà eseguita la piantumazione di tre nuovi alberi e la successiva semina del manto erboso. L’intervento, per complessivi 30 mila euro, consentirà la messa in sicurezza dei marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi.

L’asfaltatura di via Sommacampagna, per una spesa totale di 20 mila euro, si è resa necessaria a causa del continuo passaggio di mezzi pesanti e comprende la posa di una speciale guaina in grado di prevenire danni futuri.

“La riqualificazione delle aiuole allo Stadio – dichiara l’assessore Padovani –, era stata richiesta dalla terza Circoscrizione ed era attesa dai cittadini. Per questo l’Amministrazione ha fornito una risposta economica immediata, al fine di mettere in sicurezza alcuni marciapiedi di questo importante quartiere della città, danneggiati dalle radici degli alberi. Ora speriamo di proseguire velocemente con i lavori, specialmente con l’asfaltatura al Quadrante Europa, che potranno proseguire in base alle condizioni meteorologiche”.

Al momento del soprallugo erano presenti anche il presidente della 3^ Circoscrizione Nicolò Zavarise, il consigliere di circoscrizione Andrea Papadia e il consigliere comunale Roberto Simeoni.