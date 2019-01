Lavoratori Alpina Service in sciopero al Catullo: «Lotta sindacale senza sconti»

È stato confermato, tramite una nota stampa ufficiale siglata dal Segretario provinciale

Cub trasporti Verona Shirley Zonni, lo sciopero dei lavoratori di Alpina Service soc coop. Il prossimo sabato 12 gennaio 2019, dalle 10 alle 14, infatti, i lavoratori della cooperativa, in forza presso l'aeroporto di Verona, sciopereranno.

«È da mesi che si richiede l'applicazione del contratto nazionale di categoria. - si legge nella nota diramata in queste ore - Nulla di fatto nel cercare trattativa con i vertici aziendali. A questi lavoratori viene applicato il ccnl trasporti e logistica ignorando completamente il ccnl di settore Assohandler. Enac (ente nazionale aviazione civile) non risponde, ignora ogni richiesta, non vigila e non impone l'apllicazione della legge. L'unica soluzione - si conclude il documento che annuncia la protesta - sembra essere quella della lotta sindacale senza sconti».