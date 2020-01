Trovano un vero arsenale nella sua casa: 42enne finisce in manette

Le indagini avviate nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, lunedì sera un 42enne, incensurato e residente a Lavagno, è stato tratto in arresto, dopo che in casa sua è stato trovato un vero arsenale, composto da armi regolarmente denunciate e da altre che invece sarebbero state detenute irregolarmente.

Stando a quanto riferito dai militari, l'uomo nella propria abitazione teneva: un revolver artigianale calibro 320, una pistola lanciarazzi con relativi razzi, alcune decine di detonatori a miccia, varie matasse di miccia, una decina di caricatori per pistola, una quarantina di armi bianche (pugnali,coltelli, spade e baionette), centinaia di cartucce per pistole di vari calibri e dodici chilogrammi di polvere da sparo.

Arrestato, l'uomo è stato condotto martedì mattina davanto al giudice, che ha convalidato il provvedimento e fissato il processo al 20 marzo prossimo.