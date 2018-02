Latitante trovato in zona Stadio dagli agenti delle Volanti e portato in carcere

Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione della pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e nella notte tra martedì e mercoledì è finito in manette per mano della Squadra Volanti.

Bouassid Jillali, 34nne di origini marocchine senza fissa dimora, è stato rintracciato in zona Stadio dagli agenti della Questura: l'uomo risultava ricercato a seguito di condanna per i reati di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate, commessi il 06 marzo 2013 a Udine ed è stato quindi portato in carcere.