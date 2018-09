Latitante dal 2012, veronese torna in Italia e la Finanza lo arresta

Nei giorni scorsi è stato tratto in arresto, dopo sei anni di latitanza all'estero, un imprenditore originario del veronese colpito da un ordine di carcerazione emesso nel 2012 dal Tribunale di Ravenna per bancarotta fraudolenta.

L'uomo da anni aveva fatto perdere le proprie tracce riparando nelle Filippine, ove aveva avviato un'attività di ristorazione. Ma nei primi giorni di questa settimana è rientrato in Italia con un volo diretto all'aeroporto di Malpensa, dove la polizia di frontiera lo ha individuato e tratto in arresto, notificandogli l'ordinanza di custodia in carcere ancora pendente nei suoi confronti.

L'indagine che aveva condotto all’emissione del provvedimento cautelare era stata sviluppata, a suo tempo, dalla guardia di finanza di Faenza, a seguito di una serie di denunce presentate da alcuni imprenditori che avevano ceduto beni ad una società di cui l'uomo era titolare senza ricevere in cambio alcun pagamento. Le Fiamme Gialle avevano accertato che il soggetto aveva effettivamente rilevato una società di Faenza operante nel commercio di prodotti per l'igiene della persona, per poi utilizzarla come schermo per acquistare prodotti completamente estranei all'oggetto sociale. Questi prodotti, oltre a non essere mai stati pagati ai relativi fornitori, erano stati anche sottratti dai magazzini della società. Una progressiva opera di svuotamento che in breve tempo aveva condotto la società faentina in una condizione di grave dissesto, poi sfociata in un inevitabile fallimento, con gravi ripercussioni negative sia sui fornitori che sui dipendenti rimasti senza lavoro.

Ora l'uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio.