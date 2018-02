Furti in casa, fermati due membri di una banda che ha colpito nel veronese

Per gli investigatori, la banda sarebbe responsabile di almeno una cinquantina di furti nelle abitazioni del Nord Italia, alcuni dei quali commessi nelle province di Verona, Mantova e Brescia. Le forze dell'ordine hanno cercato in più di un'occasione di fermarli, ma con la loro Audi modificata e le loro folli manovre di guida erano sempre riusciti a scappare.

Per due componenti della banda sono però finiti i giorni di libertà. Come riportato su BresciaToday, due 35enne romeni sono stati fermati in provincia di Udine, a Latisana, poco prima che riuscissero a scappare in Slovenia. Sarebbero due membri del gruppo criminale, composto almeno da cinque malviventi, specializzato nei furti in abitazione.