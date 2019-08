Colpito e incastrato dalle lastre d'acciaio, viene liberato e portato in ospedale

Un uomo è stato portato in ospedale dopo un brutto infortunio sul lavoro avvenuto nel comune di Bardolino.

Stando alle prime informazioni, l'infortunio si sarebbe verificato intorno alle 9 in un cantiere di via Vettor, dove un'impalcatura avrebbe ceduto e delle lastre d'acciaio avrebbero colpito l'uomo sulle gambe, il quale sarebbe anche rimasto intrappolato. Per liberarlo è dovuta intervenire una squadra della stazione locale dei vigili del fuoco, che l'ha poi affidato alle cure del 118, che sul posto ha inviato automedica, ambulanza ed elicottero: il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di borgo Trento, ma fortunamente le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi e non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri.