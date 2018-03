Lancio di petardi durante il derby: tifoso 22enne dell'Hellas in manette

Era iniziato da pochi minuti il Derby della Scala tra Hellas Verona e Chievo Verona, quando una forte esplosione è stata udita, soprattutto, dal pubblico della Tribuna Est. Nell'occasione però uno steward, dopo aver notato del fumo provenire dal boccaporto del settore 9, è riuscito ad individuare come responsabile del lancio del petardo un giovane tifoso dell'Hellas.

Sul posto è quindi intervenuto il personale della Digos, davanti al quale il ragazzo ha ammesso la propria colpa e consegnato altri due petardi che nascondeva nelle tasche. A.M., 22enne residente a Negrar, pregiudicato per reati specifici e già colpito da Daspo, è stato così arrestato per lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Nei confronti del giovane, il Pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è celebrato lunedì mattina, al termine del quale il giudice ha convalidato il provvedimento e rinviato l'udienza al 22 marzo.

Nel frattempo si è messa al lavoro anche la Divisione Anticrimine della Questura di Verona, per ripristinare la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO).