Bardolino. Finisce nel lago di Garda di sera e muore annegato

Una tragedia si è consumata sul lago di Garda nella serata di domenica.

Erano circa le 22, quando un italiano del 1947 sarebbe scivolato in acqua a Bardolino, nei pressi del pontile Roccavela, senza più riuscire a tornare a galla. Il corpo sarebbe stato notato galleggiare da alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme: la squadra nautica dei vigili del fuoco e gli operatori del 118 allora si sono diretti sul posto, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul luogo dell'episodio sono arrivati anche i carabinieri, che si sono messi al lavoro per ricostruire quanto avvenuto.