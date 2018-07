Ordinanza eseguita dai carabinieri: ladro seriale messo gli arresti domiciliari

Nel 2011 si macchiò del reato di tentato furto di materiale ferroso presente in un rustico in fase di ristrutturazione, mentre nel 2016 scardinò e scassinò gli infissi di alluminio di un bar in un'area di servizio con l'obiettivo di rubarli e ora la legge gli ha chiesto il conto.

Nella giornata di lunedì sono stati i carabinieri della stazione di Castagnaro a mettere agli arrestati domiciliari A. A., cittadino bosniaco, classe 1962, residente a Menà e pregiudicato, così come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Sulla testa dello straniero infatti, pendeva un’Ordinanza di concessione della detenzione per un periodo di pena da espiare di 11 mesi e 27 giorni.