Scrutava nelle auto in sosta in centro: ladro colto sul fatto dalla Polizia

Alcuni cittadini lo hanno segnalato alle forze dell'ordine dopo averlo visto scrutare all'interno di alcune auto in sosta nel centro città e così sul posto sono arrivate le Volanti della Questura di Verona.

Erano circa le 2 della notte tra domenica e lunedì, quando gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un macchina con il deflettore posteriore infranto e un uomo ancora all'interno dell'abitacolo. Nonostante i suoi tentativi di sottrarsi alla vista degli poliziotti, l'individuo è stato bloccato ed ha poi cercato di gustificarsi con motivazioni illogiche e contradittorie, fino a quando non ha dovuto ammettere le proprie responsabilità.

A finire in manette è stato S.S., veronese senza fissa dimora di 53 anni, che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si è celebrato lunedì mattina: il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia nel carcere di Montorio, aspettando l'udienza rinviata al 13 giugno.