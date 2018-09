Sorpreso in casa dal residente, il ladro lo picchia e scappa col denaro

Un furto in abitazione è sfociato in rapina nella notte tra martedì e mercoledì nel comune di Legnago.

Secondo quanto riferito dall'Arma, un malvivente si è introdotto in un'abitazione situata nella campagna di Vangadizza, approfittando dell'assenza dei residenti per rubare circa un migliaio di euro che venivano custoditi in camera. Al momento però di uscire dalla casa però, il criminale è stato sorpreso dal proprietario che rientrava e per garantirsi la fuga non ha esitato a colpirlo, facendo poi perdere le proprie tracce per i campi.

Una volta avvisati, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Legnago e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno subito dato il via alle indagini.