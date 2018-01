Ladro in manette all'Esselunga dopo aver rubato del materiale elettronico

Alle spalle aveva già alcuni precedenti di polizia e nella serata di domenica è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona. Si tratta di un cittadino marocchino classe 1990, finito in manette per aver rubato del materiale elettronico di vario genere al punto vendita Esselunga.

Lunedì mattina si è tenuta la direttissima, con il giudice che ha convalidato il provvedimento e il ladruncolo che ha chiesto il patteggiamento, ottenendo una condanna di 4 mesi e 400 euro di multa, con pena sospesa.