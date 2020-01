Ladro entra nell'auto per rubare una borsa e spaventa una bambina

Incontro scioccante per una bambina di 10 anni di Lobia, frazione di San Bonifacio, che nel pomeriggio di martedì si è trovata faccia a faccia con un ladro in auto.

Il 7 gennaio la piccola aveva accompagnato la madre a prendere la sorella minore, alla scuola dell'infanzia Sacro cuore di Maria di Locara, quando il genitore ha parcheggiato l'auto per andare a prendere la figlia, senza chudere il veicolo. Si trattava infatti di una questione di pochissimi minuti, che però sono bastati affinché un malvivente notasse la borsa lasciata a bordo ma non la bambina, che ad un certo punto ha visto uno sconosciuto salire a bordo e andarsene con il proprio bottino, forse sorpreso dalla sua presenza.

Spaventatissima, la povera bambina è scesa dall'auto ed è corsa dalla madre, mentre il ladro si sarebbe allontanato con un complice. Ci ha messo un po' la mamma a calmare la figlia e a comprendere cosa fosse successo, prima di avvisare i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della piccola e di altri bambini che avevano assistito alla scena in quel momento di viavai di persone: sporta denuncia per il furto, sono scattate le indagini.