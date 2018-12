Vandali e ladri a borgo Venezia sotto Natale: numerose le segnalazioni

Non sembrano essere state festività tranquille quelle vissute dal quartiere di borgo Venezia, a Verona, preso di mira da ladri e vandali. Questo è quanto emerge dalle testimonianze pubblicate dai residenti sul gruppo Facebook "Borgo Venezia più sicura", che lamentano una situazione sempre più complicata.

Nelle ultime settimane i ladri avrebbero colpito (o tentato di colpire) abitazioni e garage in via Giovanni da Palestrina, via Turchi, via Mascagni, via Donizetti e via Plinio, senza fermarsi nemmeno la Vigilia di Natale. Neppure la baita degli alpini situata in via Casorati è stata risparmiata dai malviventi, così sul gruppo i residenti cercano di mettersi in guardia a vicenda.

Ma a preoccupare è anche la situazione di degrado, con le auto prese di mira dai vandali in via Verdi, via Doninzetti e via Fincato, e la presenza di persone ubriache e senzatetto in piazza Libero Vinco.