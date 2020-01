Ladri acrobati si arrampicano fino al quinto piano e svaligiano l'appartamento

Mancava da casa dal giorno prima e quando vi ha fatto ritorno ha scoperto di aver ricevuto una visita sgradita durante la sua assenza: i ladri infatti erano riusciti ad entrare nell'abitazione e a svaligiarla, prima di scappare.

Sfortunata protagonista di questa vicenda una donna veronese classe 1949, residente in via Ludovico Ariosto, nel quartiere di borgo Roma, a Verona, che nella serata di domenica, intorno alle 21.30, ha chiamato il 113 per denunciare il furto avvenuto presso la sua abitazione. Rientrata in casa infatti, la signora l'ha trovata messa a soqquadro dai malviventi, che sono riusciti anche a trovare la cassaforte presente in soggiorno e ad aprirla utilizzando un flessibile, per appropriarsi poi di monili, denaro e blocchetto degli assegni presenti all'interno: un bottino che deve ancora essere quantificato.

Sul posto è stata inviata una pattuglia delle Volanti, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile scaligera. Dalle prime verifiche, è emerso che i criminali sarebbero riusciti ad arrampicarsi fino al balcone situato al quinto piano, per poi forzare la portafinestra ed introdursi all'interno della casa. Un colpo che avrebbe richiesto dunque una certa dose di destrezza e sul quale le forze dell'ordine si sono subito messe al lavoro.