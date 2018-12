Il padrone è in Germania e i ladri rubano l'auto e ribaltano l'abitazione

Brutta sorpresa, poco prima di Natale, per un uomo di origini tedesche con una proprietà nella zona del lago di Garda. Nella mattinata di domenica 23 dicembre infatti è stato allertato dai vicini di casa, mentre si trovava in Germania, della visita che alcuni ladri aveva fatto alla sua abitazione di località Porcino, nel comune di Caprino Veronese.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione dai conoscenti del proprietario, che si sono rivolti ai carabinieri per denunciare quanto avvenuto, alcuni malviventi, presumibilmente la notte precedente, avrebbero spaccato il lucchetto del cancello, per poi forzare la porta d'entrata e penetrare nella casa. Lì avrebbero cercato in tutte le stanze una cassaforte che non c'era, per poi appropriarsi dei pochi soldi presenti, circa 100 euro, e del Porsche Cayenne scuro targato tedesco che si trovava parcheggiato nella corte.

Toccherà ora gli uomini dell'Arma seguire le tracce dei criminali.