Ladri di biciclette in manette a Gardaland grazie agli addetti alla sicurezza

Due ladri di biciclette sono finiti in manette nella serata di martedì per mano dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, grazie alla segnalazione degli addetti alla sicurezza di Gardaland.

Il personale del parco divertimenti ha notato i movimenti sospetti dei due uomini arrivati a bordo di un’Alfa Romeo 156 e parcheggiata a fianco del posteggio riservato ai mezzi a due ruote. Come riferito dall'Arma, i malviventi, armati di di una grossa tronchese, avevano già tranciato diverse catene impossessandosi di biciclette e di un casco di pregio per un valore di circa 3500 euro: quando sono arrivati, i carabinieri li hanno dunque arrestati in flagranza di reato.

I due, entrambi italiani e residenti a Valeggio sul Mincio, dopo una notte in cella sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Verona nella mattinata di mercoledì, il quale ha convalidato l’arresto rinviando il processo al prossimo 30 novembre.