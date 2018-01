Due ladri d'auto finiscono in manette grazie alla segnalazione di un cittadino

Il loro tentativo di rubare l'auto parcheggiata in via Lorgna non è andato a buon fine grazie alla segnalazione di un cittadino, che nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio ha permesso alle pattuglie della Polizia di Stato di mettere le manette ai polsi dei due giovani.

Le ore 16 erano passate da poco quando al 113 è arrivata la chiamata del residente, che si è insospettito quando ha notato due persone all'interno di una Fiat Panda intente ad armeggiare con i fili elettrici situati sotto il volante. I due nel frattempo, forse perché avevano capito di essere stati visti, hanno abbandonato il "bottino" e hanno provato a far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe, quando oramai era troppo tardi. Nella sua segnalazione infatti, il cittadino aveva fornito le giuste indicazioni alle Volanti della Questura, che li hanno rintracciati e bloccati in via Roveggia.

Si trattava di due cittadini romeni, D.A., classe 1990, e L.A., classe 1985, già noti alle forze dell'ordine per il loro precedenti specifici relativi a reati contro il patrimonio. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto, mentre uno dei due è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana e contro di lui partirà anche il procedimento ai sensi della normativa sugli stupefacenti.

Nella mattinata di sabato si è tenuta la direttissima, dove il giudice ha convalidato il provvedimento a loro carico e disposto la misura cautelare del carcere, in attesa del processo che sarà celebrato il 20 febbraio.