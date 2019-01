Ladri e affamati: prendono vestiti e cibo, poi mangiano metà torta

Ladri "affamati" quelli che nella notte tra il 30 ed il 31 dicembre hanno messo a segno un furto in un'abitazione sulle colline di Montorio.

Secondo quanto riporta TgVerona, i malviventi avrebbero approfittato dell'assenza della famiglia residente, per mettere a soqquadro la casa e appropriarsi di vestiti e generi alimentari come salumi e panettoni. Non contenti, si sarebbero anche accomodati a tavola e avrebbero mangiato mezza torta.

Sull'episodio ora sta indagando la Polizia.