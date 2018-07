Scoperte a rubare alla Coin, finiscono in manette: erano già state denunciate

Un'altro furto è stato messo a segno al negozio Coin situato in via Cappello, a Verona, e a finire in manette questa volta sono state due cittadine straniere, che avevano provato ad appropriarsi di 4 profumi del valore complessivo di circa 400 euro.

Erano circa le 17.30 di giovedì, quando le ladre sono state individuate dall’addetto alla sicurezza, che fin da subito le aveva notate mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali del reparto di cosmetici, dove poi hanno messo in atto i loro propositi: mentre una estraeva le boccette di profumo dalle confezioni e toglieva le placche antitaccheggio, l’altra si impossessava della merce nascondendola dentro la borsa, per poi dirigersi verso l’uscita. A quel punto però le due sono state bloccate, in attesa dell'arrivo degli uomini delle Volanti della Questura scaligera.

Gli agenti inviati sul posto, dopo aver visionato i filmati delle telecamere e raccolto le testimonianze dell’addetto alla sicurezza, hanno quindi tratto in arresto Zina Cirpaci, di 44 anni, e Alina Mariciuc, di 27 anni, ambedue originarie della Romania. Le forze dell'ordine inoltre hanno posto sotto sequestro la merce sottratta, oramai danneggiata ed invendibile.

Una volta portate negli uffici di lungadige Galtarossa, grazie gli accertamenti svolti è emerso che le due quest'anno erano già state denunciate in stato di libertà dalla Polizia per il reato di tentato furto, commesso ai danni del Supermercato Esselunga di Viale del Lavoro.

Il Pm poi ha disposto nei confronti delle due la misura della detenzione presso il domicilio, in attesa del rito direttissimo che si è svolto venerdì mattina. In tribunale, il giudice ha convalidato l'arresto e, in sede di patteggiamento, ha condannato le due a 7 mesi di reclusione e 300 euro di multa, disponendo la sospensione della pena e subordinando tale misura al risarcimento del danno, quantificato in 175 euro.

Nei confronti delle due straniere è stata adottata, con finalità preventive, la misura amministrativa dell’Avviso Orale che gli operatori di Polizia della Divisione Anticrimine della Questura di Verona provvederanno a notificare nei prossimi giorni.