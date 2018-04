Open day, grest, campi estivi e non solo per i 10 anni di King Rock Climbing

Open day, grest e campi estivi, accademia di alpinismo ma anche junior Cup Veneto e Coppa Italia, sono solo alcune delle iniziative che l’associazione sportiva King Rock Climbing promuove in occasione del primo decennale.

Una serie di attività per far conoscere alla cittadinanza l’arrampicata sportiva e attrarre ancora più appassionati, soprattutto bambini, a questa disciplina che ha, tra gli obiettivi, avvicinare i ragazzi al mondo della natura e della montagna.

Al percorso didattico-formativo per bambini e ragazzi che si svolge indoor, negli spazi della palestra alla Palazzina, si affianca una ricca proposta per l’estate, con giochi e uscite nella zona di Avesa o del Baldo, con il supporto anche di guide alpine, campi estivi in location selezionate e un’accademia di alpinismo sulle Dolomiti per i ragazzi più preparati.

Per il settore agonistico, gli appuntamenti in calendario sono la junior Cup Veneto e la Coppa Italia, che vedrà gli atleti impegnati fino a luglio 2018.

Le iniziative sono state presentate in una conferenza stampa alla quale ha partecipato l'assessore allo Sport del Comune di Verona Filippo Rando, il presidente dell’associazione King Rock Climbing Fabio Montolli e il direttore sportivo Nicola Tondini: “L’arrampicata sportiva ha conosciuto negli ultimi anni un’ascesa davvero sorprendente - ha detto Rando –, anche grazie alla possibilità di sperimentare in esterno quanto appreso dentro le mura della palestra. Nel territorio veronese, infatti, sono presenti ben 13 palestre di roccia adatte per l’arrampicata sportiva, a contatto con la natura e nel rispetto dell’ambiente”.

Dal 2008 ad oggi, l’associazione sportiva dilettantistica King Rock Climbing ha intrapreso un percorso didattico-sportivo che coinvolge bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 19 anni, suddivisi in diverse categorie a seconda dell’età. Dai 30 iscritti del 2008, oggi sono più di 500 i ragazzi che seguono i corsi per la stagione 2017/2018, trenta dei quali partecipano, con la squadra agonistica, alle competizioni regionali, nazionali, ma anche europee e mondiali. Nel 2017 sono stati 100 i podi conquistati dalla squadra veronese.