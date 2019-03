Atterraggio difficile a Bologna, paracadutista veronese rimane ferito

Un istruttore di paracadutismo veronese di 41 anni si è ferito ieri, 17 marzo, in un atterraggio difficoltoso avvenuto intorno alle 16.30 sull'avio superficie di Molinella a Bologna. L'uomo si era buttato in tandem con un altro paracadutista, originario di Cosenza e domiciliato a Bologna, e i due, dopo essere stati soccorsi sul posto, sono stati portati con urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto, come scritto da BolognaToday, i carabinieri per accertare le cause dell'incidente. I militari hanno ascoltato i testimoni e sequestrato il paracadute.