Non si ferma all'alt dei carabinieri: in auto ha 2 kg di hashish e viene arrestato

I controlli del territorio messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona hanno dato i loro frutti. Nella serata di mercoledì 24 gennaio infatti T.H., marocchino classe 1977, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Domiciliato nel Veronese, l'uomo è stato fermato dai militari durante un posto di controllo eseguito sulla Strada Statale 12 nel comune di Isola della Scala: inizialmente il nordafricano non si è fermato all'alt imposto dagli uomini dell'Arma, affermando successivamente di non averli minimamente notati. Una volta bloccato, i carabinieri hanno dato il via all'ispezione del mezzo, notando come T.H. fosse diventato improvvisamente nervoso. Insospettiti da questo suo atteggiamento, i militari hanno eseguito allora ad una perquisizione più approfondita, che ha permesso loro di scovare 2 chilogrammi di hashish suddivisi in diversi panetti e 800 euro, ritenuti provento di spaccio, nel vano portaoggetti anteriore dell'auto.

Il tutto è stato quindi sequestrato dagli uomini dell'Arma e il marocchino è stato arrestato. Eseguite le formalità di rito, è stato infine condotto presso la casa circondariale di Montorio, in attesa dell'udienza di convalida.