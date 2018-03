Si fingono carabinieri, ma l'anziano non gli crede. Denunciati due giovani

Ieri pomeriggio, 24 marzo, i carabinieri di Isola della Scala hanno denunciato due giovani per il reato di sostituzione di persona.

Si tratta di due ragazzi, uno di origine italiana e l'altro di origine dominicana, regolarmente assunti in una ditta veronese che si occupa dell'erogazione di contratti relativi ad utenze domestiche. Ieri, si trovavano in Isola della Scala probabilmente per lavoro, ma bussando all'abitazione di un uomo anziano, si sono presentati con fare arrogante come agenti della Camera di Commercio di Verona e anche come appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

L'anziano non si è fatto abbindolare e non gli ha permesso di entrare in casa, poi con fare deciso ha detto che avrebbe chiamato le forze dell'ordine, e così ha fatto. I giovani, di fronte a queste parole, si sono allontananti frettolosamente dall'abitazione, ma il 112 era già stato allertato e ciò ha permesso alla pattuglia di Isola della Scala di intervenire prontamente.

I militari dell'Arma, grazie alla descrizione fatta dall'anziano, sono riusciti immediatamente ad individuare e identificare i giovani, che poi sono stati denunciati a piedi libero.