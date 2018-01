Utilizzo irregolare di pass disabili: "furbetti" stangati al Motor Bike Expo

Accertate dalla Polizia municipale in zona fiera, in occasione di Motor Bike Expo, otto violazioni per utilizzo irregolare di pass disabili.

Le irregolarità sono state commesse da automobilisti provenienti da fuori città, sorpresi dagli agenti mentre tentavano di parcheggiare abusivamente in aree di sosta riservate ai disabili, adiacenti all'ingresso della fiera.

Degli 8 permessi, 6 sono stati utilizzati senza l’intestatario a bordo e 2 sono risultati scaduti, uno a giugno 2013 e l'altro a dicembre 2016: gli automobilisti sono stati quindi multati e i permessi ritirati.

L’assessore alla Sicurezza ha evidenziato come, attraverso i costanti controlli effettuati della Polizia municipale, questo fenomeno sia stato nel tempo fortemente ridimensionato. Nel complesso, infatti, la situazione risulta positiva, a garanzia di quei cittadini che hanno diritto di utilizzare questi parcheggi riservati.