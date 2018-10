Cologna Veneta, rapina impropria all'IperFamila. Un arresto dei carabinieri

Nella tarda mattinata di ieri, 17 ottobre, i carabinieri di Cologna Veneta hanno ricevuto una chiamata dal supermercato IperFamila perché un marocchino, iniziali M.Y. classe 1984, era stato bloccato dal personale della sicurezza. L'uomo, pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora, ha tentato di rubare generi alimentari, una pompa per biciclette, lucchetti e prodotti per la cura della persona, per un valore complessivo di 60 euro.

Una volta scoperto, M.Y. ha tentato la fuga spintonando due addetti alla sicurezza del supermercato. L'uomo è stato però bloccato e arrestato per rapina impropria.

Questa mattina, durante il giudizio per direttissima, l'arresto è stato convalidato e l'uomo ha patteggiato la pena di un anno di reclusione, pena che è stata sospesa e così M.Y. è stato rimesso in libertà.