Investimento a Bevilacqua, treni rallentati sulla Mantova-Monselice

Dalle 9 di questa mattina, 26 settembre, sta tornando progressivamente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea Mantova-Monselice.

Intorno alle 7 si era, infatti, verificato un investimento nel territorio comunale di Bevilacqua e questo ha rallentato i treni in transito sulla linea. I convogli hanno viaggiato con ritardi anche di 40 minuti.

Sul luogo dell'incidente gli uomini del 118, mentre la polizia ferroviaria si è occupata dei rilievi. L'investimento non è stato mortale e a rimanere ferito è stato un ragazzo che camminava vicino ai binari in direzione della stazione. Pare che il giovane non abbia sentito il treno arrivare e sia stato colpito da una parte del mezzo. Il ferito è stato portato all'ospedale di Legnago e non sembra in pericolo di vita.