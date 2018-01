Una persona viene investita sui binari: treni in ritardo sulla Verona-Vicenza

Traffico ferroviario rallentato sulla linea Verona - Vicenza a partire dalle 8.45 di mercoledì, a causa dell'investimento di una persona.

Il fatto è avvenuto fra San Bonifacio e Vicenza, con Rfi che ha segnalato ritardi fino a 90 minuti per i treni in viaggio.

Sul posto si sono recate le forze dell'ordine e l'Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.