Investimento sui binari: circolazione dei treni sospesa sulla Verona-Bologna

Dalle 8.45 la circolazione ferroviaria fra Verona e Buttapietra (linea Verona – Bologna) è sospesa per l’investimento di una persona.

A renderlo noto è RFI (Rete Ferroviaria Italiana), specificando che è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza via Padova o via Mantova con ritardi fino a 90 minuti.

Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.20 - È ripresa alle 10.20 la circolazione ferroviaria fra Verona e Buttapietra (linea Verona – Bologna) su un solo binario a senso unico alternato.

I treni in viaggio registrano ritardi fino a 30 minuti.

Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, l'episodio è probabilmente riconducibile ad un suicidio: la vittima sarebbe un 60enne, che è stato travolto dall'Eurocity 88 nella zona di Cadidavid. Gli accertamenti del caso sono nelle mani della Polfer.