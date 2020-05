Per un ristorante è possibile fare in Veneto musica live di accompagnamento ai clienti?

Insieme con la nuova ordinanza regionale in Veneto, firmata dal governatore Luca Zaia il 29 maggio e i cui principali provvedimenti entreranno in vigore lunedì, sono arrivati anche alcuni nuovi "chiarimenti" da parte della Regione circa per l'appunto le nuove disposizioni da rispettare. Tra le nuove domande/risposte più interessanti apparse in queste ore vi è sicuramente quella che riguarda il cosiddetto «intrattenimento musicale» all’interno di un ristorante, in sostanza gli eventi di musica dal vivo, ma anche «mediante la presenza di disk jockey», per l'accompagnamento dell’attività di ristorazione dei clienti seduti ai tavoli.

Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto nell'apposita sezione dediata ai chiarimenti, infatti, per un ristorane è possibile organizzare spettacoli di musica dal vivo per i propri clienti, pur rispettando alcune prescrizioni, su tutte le principali appaiono essere il divieto di «contatto» tra le persone e l'impossibilità di «formare gruppi in piedi». Nella fattispecie, alla domanda specifica «si possono fare spettacoli di intrattenimento musicale in un ristorante?», la Regione Veneto fornisce la seguente dettagliata risposta:

«Sì, non ci sono divieti, in particolare nelle linee guida approvate dalle regioni,all’accompagnamento musicale dell’attività di ristorazione, anche mediante la presenza di disk jockey, sempreché lo spettacolo sia destinato e riservato agli ospiti seduti del servizio di ristorazione e non sia ammesso un afflusso indeterminato di pubblicoesterno, destinato a rimanere in piedi in spazi interni dell’esercizio. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. I commensali, pur anche potendo partecipare attivamente allo spettacolo musicale sia individualmente, sia collettivamente, non possono poi abbandonare disordinatamente il posto a sedere e formare gruppi in piedi, dando luogo ad un movimento incontrollabile di persone con possibilità di contatto, in fase di ballo o altro movimento».

Regione Veneto - Chiarimenti intrattenimento musicale nei ristoranti