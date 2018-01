Spray urticante in pista al Dorian Gray, discoteca evacuata. In 6 all'ospedale

A volte ritornano, come tutte le mode. Solo che questa se non fosse ritornata sarebbe stato meglio. Era già successo due volte in altri locali di Verona nel novembre del 2016, ma purtroppo casi simili si erano ripetuti in tutta Italia.

Per un gioco stupido, per uno strano divertimento, ignoti hanno liberato spray urticante sull'affollata pista della discoteca Dorian Gray a Ca' di David. È successo dopo le 2 della notte tra ieri e oggi, 13 e 14 gennaio, mentre tutti ballavano sulle note della musica selezionata da Gabry Ponte, uno dei più noti dj italiani. La sostanza irritante ha saturato in fretta l'aria interna al locale e così tutti hanno cominciato a tossire e a lacrimare senza rendersi bene conto del motivo. La situazione si è fatta presto insostenibile e in massa la discoteca è stata evacuata.

Sul posto sono giunti gli uomini della polizia, dei vigili del fuoco e del 118. I sanitari hanno prestato soccorso agli intossicati con due ambulanze e un'auto medica. Sei sono stati i giovani trasportati all'ospedale di Borgo Roma per degli accertamenti, ma per fortuna nulla di grave.

Lo stesso Gabry Ponte ha condannato l'episodio con un messaggio molto duro, condiviso anche dallo staff del Dorian Gray.

