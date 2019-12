Intossicazione da monossido di carbonio in casa: tre persone soccorse

Tre persone sono state coinvolte in un'intossicazione dal monossido di carbonio, all'Alpo di Villafranca di Verona.

Intorno alle ore 16, il personale del 118 in ambulanza, i vigili del fuoco con un mezzo e i carabinieri, si sono diretti in via Federico di Saluzzo per soccorrere tre adulti, i quali sarebbero stati trasportati poi all'ospedale Magalini: fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.