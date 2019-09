Bovolone, famiglia intossicata dal monossido di carbonio in via Canton

Carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 sono intervenuti questa mattina, 8 settembre, intorno alla 9, in via Canton a Bovolone per un'intossicazione da monossido di carbonio. Un'intera famiglia è rimasta intossicata, ma è riuscita a dare l'allarme in tempo. Le condizioni dei vari componenti del nucleo familiare non sono gravi e nella casa i pompieri hanno svolto un sopralluogo per rintracciare la causa della fuoriuscita del monossido.