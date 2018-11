Intossicati dal monossido di carbonio. Padre, madre e figlia in ospedale

Una famiglia composta da papà, mamma e figlia piccola sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento questa mattina, 24 novembre, poco prima delle 5 per una intossicazione da monossido di carbonio. I tre si trovavano nella loro abitazione, in via Polveriera Vecchia 19 a Verona, ed essendo senza energia elettrica hanno acceso un generatore elettrico alimentato a gasolio. Sono stati i gas di scarico ad intossicare i tre componenti della famiglia, i quali hanno fatti in tempo a chiamare il 118.

Sul posto i sanitari del Suem sono giunti con due ambulanze e hanno valutato le condizioni dei tre intossicati come mediamente gravi. Oltre agli uomini del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco.