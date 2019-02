Intossicazione da monossido: un uomo ed un bambino in ospedale

È scattato l'allarme a Sommacampagna, nel primo pomeriggio di mercoledì, per l'intossicazione da monossido di carbonio che ha costretto due persone ad affdarsi alle cure del 118.

L'intervento del personale del Suem, avvenuto al civico 78 di via Guastalla intorno alle 14.30, ha riguadato un uomo di 53 anni ed un bambino di 10, che sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Villafranca, per ricevere le cure del caso, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con un mezzo, per eseguire i rilievi all'interno dell'abitazione e capire cosa abbia provocato la fuga di gas.