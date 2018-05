Intossicazione da monossido: 4 persone soccorse nella notte a Selva di Progno

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 maggio, quattro persone sono rimaste intossicate all'interno di un'abitazione nel Comune di Selva di Progno, in località San Bortolo.

Secondo le prime informazioni disponibili, verso le ore 4 del mattino, sul posto sarebbero intervenuti i soccorritori del 118 appurando l'avvenuta intossicazione da monossido di carbonio.

Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi e i quattro intossicati sono stati condotti per le cure presso l'ospedale di San Bonifacio dove sono stati accolti in codice giallo.