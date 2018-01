Intossicate in casa dal monossido di carbonio, due persone perdono la vita

Una tragedia è stata scoperta nel primo pomeriggio di martedì a Ferrara di Monte Baldo.

In un'abitazione di località Ca' di Sotto erano presenti quattro persone, tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, stando alle prime informazioni: due ragazzi hanno perso la vita per una probabile intossicazione da monossido di carbonio, mentre due ragazze hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Sul posto, poco dopo le 14, si è diretto il personale del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese, con un'ambulanza medicalizzata ed un elicottero, mentre i vigili del fuoco stanno verificando le cause, che potrebbero essere attribuite ad un braciere usato per riscaldare la casa, usata dai quattro per trascorrere quache giorno di vacanza.