Intossicazione da monossido: due donne rianimate e ricoverate in ospedale

È scattato nella serata di venerdì l'allarme a Verona per un'intossicazione da monossido di carbonio. Erano circa le 21, quando due donne di origini dominicane, classe 1994 e 1977, hanno iniziato a sentirsi male in un'abitazione di via Monte Pasubio e hanno avvisato il 118.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e i vigili del fuoco, seguiti dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato le due sul divano e prive di sensi: il personale medico ha dunque rianimato le donne e le ha immediatamente condotte al Polo Confortini dove sono state ricoverate, ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita.

Nell'abitazione di borgo Trento sono arrivati anche gli uomini della Scientifica: secondo i primi riscontri, la perdita sarebbe nata dalla caldaia o dalla canna fumaria.

