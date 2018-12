Intossicazione da monossido: 2 adulti e 3 minori portati in ospedale

Cinque persone sono state trasportate negli ospedali di borgo Trento e borgo Roma in codice giallo, in seguito ad un'intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme è scattato a Cerro Veronese poco prima delle 9 di lunedì mattina. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasta coinvolta un'intera famiglia composta da due adulti e tre minori, in aiuto dei quali sono arrivati l'automedica e tre ambulanze del 118, un mezzo dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Grezzana.

L'intossicazione sarebbe stata prodotta da un braciere utilizzato per scaldare la casa, visto che la stufa a pellet normalmente utilizzata si era rotta.