Intossicazione da monossido a causa di un braciere: due in ospedale

Vigili del fuoco e 118 sono dovuti intervenire a Caprino Veronese nella serata di martedì, per un'intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 22, con i soccorritori che sono accorsi in un'abitazione di via Dosso Berra, dove hanno prestato le prime cure a due persone che sono state poi condotte all'ospedale di Peschiera, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

A causare l'intossicazione sarebbe stato un braciere utilizzato per scaldare le stanze della casa.