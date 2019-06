Intossicazione da monossido di carbonio: soccorsi 3 adulti e 4 bambini

Il personale del 118 e i vigili del fuoco sono accorsi a Tregnago, nel pomeriggio di lunedì, per un'intossicazione da monossido di carbonio che ha interessato 7 persone.

Stando alle prime informazioni si tratta di un'intera famiglia composta da 3 adulti e 4 bambini, che sono stati soccorsi intorno alle 17 in via Roma: 2 adulti ed un bambino sono stati portati all'ospedale di borgo Trento, gli altri in quello di San Bonifacio, tutti in codice giallo. Sul posto si sono recati anche i carabinieri.