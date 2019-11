Intossicata dal monossido di carbonio, 62enne muore a Badia Calavena

Sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, vigili del fuoco di Caldiero e carabinieri sono intervenuti ieri, 15 novembre, dopo le 18 per soccorrere due cittadini di Badia Calavena intossicati dal monossido di carbonio. L'intossicazione è avvenuto in un appartamento di via Roma e purtroppo ha causato la morte di una donna di 62 anni. L'altra persona soccorsa è stata trasportata all'ospedale di San Bonifacio.

Attraverso le loro strumentazioni, i pompieri hanno scoperto che le esalazioni sono state generate da un mal funzionamento della caldaia installata in cucina.